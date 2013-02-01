Защита и безопасность ваших данных

В эпоху цифровизации и глобализации, конфиденциальность в сети интернет становится все более актуальной темой. С каждым днем все больше людей задумываются о сохранности своих личных данных в сети. И это не удивительно, ведь в век высоких технологий, не заботиться о своей конфиденциальности и безопасности в сети равносильно тому, что держать дверь в квартиру открытой.
Существует распространенное заблуждение, что законопослушному человеку нечего скрывать. Однако, это мнение ошибочно. Каждый человек имеет право на личное пространство и конфиденциальность. Без должной защиты, любой, даже неопытный пользователь, может получить доступ к вашим личным данным. Это может быть информация о вашем местоположении, личной жизни, работе и так далее. Но это лишь вершина айсберга. Получив такую информацию, злоумышленники могут продать ее в более "грязные руки", и ваши данные могут быть использованы для мошеннических действий или для более серьезных преступлений, таких как воровство денежных средств с ваших банковских карт или для покупки документов на ваши данные.
Защита информации и IT безопасность - сложная и многоаспектная область, которая требует специальных знаний и навыков. Можно попытаться разобраться во всем этом самому, потратив кучу времени, сил и нервов но можно все сделать просто и быстро, обратившись к нам. Мы гарантируем, что доступ к данным имеете только вы. Это означает, что не только хакеры, но и наши технические специалисты не смогут получить доступ к вашим данным. Более того, наш сервис построен на системах микширования и шифрования трафика, что не позволяет нам идентифицировать клиента и соответственно получить информацию о его местоположении.
Важно помнить, что защита данных в интернете - это не только важно, но и необходимо для каждого пользователя. Ведь каждый из нас имеет право на личное пространство и конфиденциальность, и мы должны делать все возможное, чтобы защитить эти права. Не забывайте о безопасности в интернете, и будьте уверены, что ваши данные в безопасности благодаря нашей команде.
Система микширования и шифрования трафика обеспечивает полную приватность ваших действий в сети.
Только вы имеете доступ к вашим данным. Никакие сторонние лица, включая наших специалистов, не могут получить к ним доступ.
Без привязки к платформе, получить доступ к нашим облачным серверы можно с любого устройства.
Принцип работы системы основан на подключении к удаленному рабочему столу защищенного сервера, что позволяет клиенту работать из любой точки мира с любого компьютера, при этом не оставляя следов на используемом компьютере. Благодаря подключению к удаленному компьютеру через сеть маршрутизаторов, анонимных VPN и микшера - трафик одного клиента неотличим от другого, что позволяет добиться повышенной анонимности во время работы на любом устройстве.
Разнообразие тарифных планов позволит вам выбрать оптимальные решения для вашего бизнеса, обеспечивая высокий уровень защиты данных и соответствие уникальным требованиям вашей компании.
VDS и физические сервера для комфортной работы
Безопасность и надежность по самым строгим стандартам
+ Очень простой и удобный в использовании + Использование по всему миру + Широко признанный протокол шифрования
- Требуется номер телефона - Аутсорсинговая инфраструктура - Неясное финансированиеВеб-сайт
+ Имеет собственную инфраструктуру в Швейцарии + Можно использовать анонимно + Простой и удобный
- Приложение НЕ бесплатное - Для настольного компьютера имеется только web-версияВеб-сайт
+ Децентрализованный + Можно использовать анонимно + Использование протокола Signal
- Сложно разобраться новичкам - Отсутствие "Perfect Forward Secrecy" (PFS) - Отсутствие индивидуальных вызовов (бета) и групповых вызововВеб-сайт
+ Децентрализованный + Отсутствие идентификаторов (анонимно) + Современная архитектура
- Сложно разобраться новичкам - Сомнительное финансирование - Отсутствие групповых вызововВеб-сайт
+ Поддерживает федеративные сети + Можно использовать анонимно + Прозрачное финансирование
- Сложно разобраться новичкам - Оставляет много метаданных - Больше подходит для организацийВеб-сайт
+ Децентрализованный + Можно использовать анонимно + Можно использовать без Интернета
- Сложно разобраться новичкам - iOS не поддерживается - Отсутствие голосовых сообщений и звонковВеб-сайт
+ Возможна установка на собственный сервер + Легко поделиться с другими + Простая синхронизация
- За длительное использование взимается плата Веб-сайт
+ Предлагает псевдонимы адресов электронной почты + Легко поделиться с другими + Простая синхронизация
- За длительное использование взимаетcя плата - Ограниченные возможности Веб-сайт
+ Бесплатно + Облако не требуется + Полностью открытый исходный код
- Нет официальных приложений для Android/iOS. - Синхронизация сложная Веб-сайт
+ Строгая этика и прозрачность + Встроенный блокировщик рекламы/контента + Используются серверы только с оперативной памятью
- Не работает со стриминговыми сервисами - Переадресация портов невозможнаВеб-сайт
+ Строгая этика + Приложения практически для всех устройств + Встроенный блокировщик рекламы/контента
- Не работает со стриминговыми сервисами - Переадресация портов невозможна - Арендованные серверыВеб-сайт
+ Возможно бесплатное использование + Приложения практически для всех устройств + Встроенный блокировщик рекламы/контента
- Преимущественно арендованные серверы - Иногда может иметь низкую скорость обработки данныхВеб-сайт
+ Инновационное сочетание Tor и VPN + Индивидуальный IP-адрес и маршрут для каждого пункта назначения + Надежный и управляемый межсетевой экран
- Только для Windows, Linux и Android (бета-версия) - Сложно разобраться новичкам - Ограниченное количество серверовВеб-сайт
+ Управление цифровыми правами (DRM) опционально + Снижает риски безопасности + Удаляет данные после сеанса
- Только для Windows, macOS и Linux - Нет автоматических обновлений - Несовместимо с некоторыми веб-сайтамиВеб-сайт
+ Надежная защита от fingerprinting + Удаляет данные после сеанса + На основе безопасного браузера Tor.
- Только для Windows, macOS и Linux - Можно использовать только в приватном режиме - Не работает со стриминговыми сервисамиВеб-сайт
+ Доступно практически на всех устройствах + Совместимость практически со всеми веб-сайтами + На основе Chromium
- Включает отслеживание и рекламу - Требует большого количества изменений в настройкахВеб-сайт
+ Надежная защита от fingerprinting + Обходит цензуру + Защищает от слежки
- Нет поддержки iOS - Медленная скорость сети - Веб-сайты часто блокируют доступВеб-сайт
+ Позволяет пользователю устанавливать расширения, такие как uBlock Origin
- Только для AndroidВеб-сайт
+ Результаты поиска от Google + Анонимный просмотр веб-сайтов + Местоположение сервера может быть выбрано (ЕС/США)
- Отображает рекламу - Интересы владельцев неясны - Время от времени блокирует пользователей VPNВеб-сайт
+ Использует собственные результаты поиска + Прозрачные результаты поиска + Краткое описание ИИ и примеры кода
- Отображает рекламу - Настройки невозможно сохранить с помощью параметровВеб-сайт
+ Показывает собственные и персонализированные результаты поиска + Нет рекламы + Сводки и помощник AI
- Требуется учетная запись пользователя (за дополнительную плату) - Серверы Amazon и Google - Невозможно оплатить анонимноВеб-сайт
+ Результаты поиска в основном из Bing + Рекламу можно отключить + Возможен индивидуальный показ
- Влияет на результаты поиска - Сохраняет поисковые запросы - Серверы в СШАВеб-сайт
+ Серверы в Швейцарии + Может использоваться с известными почтовыми программами
- Незашифрованные темы письма - Создание учетной записи может быть затруднено - Медленное пополнение счетаВеб-сайт
+ Серверы в Германии + Зашифрованные темы письма + Работаем над постквантовым безопасным шифрованием
- Никакого шифрования электронной почты от внешних сторон - Нет импорта электронной почты - Ограниченные псевдонимы адресовВеб-сайт
+ Неограниченное количество псевдонимов + Зашифрованные темы письма + Доступен текущий аудит безопасности
- Серверы в США - Невозможно оплатить анонимноВеб-сайт
+ Серверы в Швейцарии и Германии + Обходит цензуру, доступна страница Tor
- Нет доступного приложения для Linux - Создание учетной записи может быть затруднено - Медленное пополнение счетаВеб-сайт
+ Данные могут храниться децентрализованно + Возможно общение с сапортом в режиме реального времени + Простой импорт файлов
- Клиент не с открытым исходным кодом - Серверы в США - Невозможно оплатить анонимноВеб-сайт
+ Доступны приложения для всех платформ + Базируется в Швейцарии (центры обработки данных за пределами) + Ориентирован на организации
- Клиент не с открытым исходным кодом - Конфиденциальность отсутствует в корпоративной культуре - Невозможно оплатить анонимноВеб-сайт
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